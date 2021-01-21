Законопроект о расширении способов удаленной идентификации внесли в Госдуму

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о расширении способов удаленной идентификации заявителей в электронном документообороте. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время законодательством об электронной подписи предусматривается закрытый перечень способов удаленной идентификации (действующий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, единая биометрическая система, биометрический паспорт гражданина РФ и единая система идентификации и аутентификации) при выдаче неквалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. В то же время предусмотренный для идентификации заявителя личный визит в удостоверяющий центр при каждой смене ключа электронной подписи, помимо существенного ухудшения сложившегося клиентского опыта, создает необоснованные риски для здоровья в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, говорится в пояснительной записке.

Для сохранения действующих в организациях бизнес-процессов электронного документооборота с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), применение которой ограничено рамками корпоративного документооборота, законопроектом предлагается расширить способы удаленной идентификации заявителей без его личного присутствия путем использования неквалифицированной электронной подписи при наличии действующего сертификата ключа проверки УНЭП или действующего ключа проверки УНЭП, зарегистрированных в той же информационной системе и в соответствии с теми же правилами проверки УНЭП.

Кроме того, предлагается использовать простую электронную подпись, ключ которой получен заявителем при его идентификации при личном присутствии уполномоченным лицом удостоверяющего центра, если взаимодействие удостоверяющего центра с гражданами, организациями было осуществлено с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации.

Также проект закона позволяет использовать заверение нотариусом подлинности подписи заявителя на заявлении на выдачу сертификата ключа проверки неквалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством РФ о нотариате.