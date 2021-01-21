Российские автодилеры прогнозируют рост продаж в 2021 году на 3-5%

МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует рост продаж новых легковых машин и LCV в России в 2021 году на 3-5%. Об этом сообщил президент ассоциации Вячеслав Зубарев в ходе пресс-конференции "Итоги авторетейла 2020. Прогноз 2021."

"На текущий 2021 год рынок будет достаточно стабильный, небольшой рост на 3-5% - наиболее вероятный сценарий", - сказал он.

Согласно ранее озвученному прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в 2021 году вырастут на 2,1%. По статистике АЕБ, всего в 2020 году на российском рынке было продано 1,6 млн машин (-9,1%).

Кроме того, рост в 2021 году покажет и рынок автомобилей с пробегом, считают в РОАД. Так, согласно представленной презентации, продажи предположительно увеличатся на 1-2%.

В целом продажи как новых автомобилей, так и с пробегом в РФ в текущем году составят 7,2 млн штук, полагают в ассоциации.