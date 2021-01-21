Правительство одобрило поправки к закону о госзакупках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило пакет поправок к закону "О контрактной системе", которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок, сообщает Минфин.

"Пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), который подготовил Минфин России, одобрен на заседании правительства РФ в четверг, 21 января. Одна из основных мер документа - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков", - говорится в сообщении.

"Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом", - сказал глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Поправками планируется существенно - с 11 до 3 - уменьшить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов. Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 млн рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов. Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.

"Такие изменения поддерживают не только государственные органы, но и общественные организации", - говорится в сообщении.