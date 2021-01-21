Кабмин упростит порядок подключения строящихся объектов к инженерным сетям

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ упростит порядок подключения строящихся объектов к инженерным сетям, что позволит избавить застройщиков от лишней бумажной волокиты, а также поможет ускорить сроки открытия новых социальных объектов - детских садов, школ и больниц. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг

"Правительство ведет системную работу над упрощением процедур в сфере строительства. Сегодня рассмотрим законопроект, который меняет порядок подключения строящихся объектов к инженерным сетям", - сказал председатель правительства.

Он уточнил, что теперь застройщикам не нужно будет получить технические условия дважды - сначала для проектирования объекта, а затем при оформлении договора на его присоединение к коммуникациям. При строительстве государственных объектов компании смогут одновременно с оформлением прав на земельные участки подать заявку на их подключение к сетям.

"Все эти меры избавят застройщиков от излишней бумажной волокиты, помогут примерно на год сократить инвестиционно-строительный цикл, а значит сроки открытия новых детских садов, школ, больниц, поликлиник и других объектов", - заключил глава правительства.