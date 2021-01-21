ЦИАН начинает подготовку к проведению IPO

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Портал по поиску недвижимости ЦИАН начинает подготовку к проведению первичного публичного размещения акций. О сроках выхода компании на IPO пока говорить рано, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦИАН.

"Да, ЦИАН действительно планирует выйти на IPO, и в данный момент мы начинаем подготовку к этому процессу. Об остальных деталях, в том числе сроках выхода, говорить пока рано, так как это зависит не только от планов компании", - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на партнера фонда прямых инвестиций "Эльбрус капитал" Дмитрия Крюкова сообщил о том, что ЦИАН рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций в США в 2022 году. "Эльбрус капитал" управляет активами на сумму более $1 млрд. Среди крупнейших инвестиций фонда - сайт по поиску недвижимости ЦИАН, сервис по доставке еды "Шефмаркет", система электронных торгов B2B-Center и сервис для покупки билетов на автобусы Busfor.

ЦИАН - один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости в России.