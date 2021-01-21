Число вносимых в систему маркировки документов по лекарствам превышает 15 млн в неделю

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество документов по лекарственным средствам, обрабатываемых системой маркировки, в декабре 2020 года выросло до 15,6 млн в неделю, что более чем в 1,5 раза превышает показатель октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Если в последние недели октября обрабатывалось 9-10 млн документов в неделю, то в декабре в среднем 15,6 млн. Все они обрабатываются в стандартные сроки. При этом система фиксирует снижение доли ошибок, которые допускают участники оборота, что свидетельствует о наработке компетенций. Это показывает и снижение числа обращений в службу поддержки - на 43% по сравнению с концом октября", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.

В ЦРПТ добавили, что по таможенным декларациям лекарственных средств прирост в декабре 2020 года по сравнению с октябрем составил 45%.

Также пресс-служба сообщила, что в последнюю неделю октября менее чем за 10 минут в системе маркировки обрабатывалось 90% документов, а в конце декабре - уже 94%.

"В системе маркировки лекарств в последние месяцы сделан ряд обновлений, направленных на оптимизацию работы, в том числе участников оборота. Например, участникам оборота дали возможность самостоятельно запрашивать сведения о маркировке из личного кабинета АИС (автоматизированной информационной системы - прим. ТАСС) Росздравнадзора. Какие-то недочеты можно устранить прямо в личном кабинете. Это облегчает получение разрешений на ввод в гражданский оборот для серии лекарственных препаратов, которые промаркировал производитель", - рассказал Жаворонков, его цитирует пресс-служба.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров. В настоящее время обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, автомобильных покрышек. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году предполагается создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.