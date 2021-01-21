Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект о гаражной амнистии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Сегодня комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о гаражной амнистии", - говорится в сообщении.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо же если гараж или участок распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под гаражом.