Путин заявил, что факторы нестабильности в экономике требуют принятия эффективных решений

НОВО-ОГАРЕВО, 21 января. /ТАСС/. Факторы нестабильности экономического развития в России и в мире сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса. Такая ситуация требует оперативно принимать решения, которые дадут позитивный эффект для всей страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития, - заметил он. - Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей".

Как считает глава государства, в этих условиях важно "максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом".

С учетом этого президент предложил обсудить на совещании предварительные итоги социально-экономического развития России в 2020 году, а также прогноз на текущий год, "в комплексе посмотреть на положение дел, ближайшие и среднесрочные шаги". Путин напомнил, что в прошлом году он проводил серию подобных совещаний по ситуации в российской экономике и на глобальных рынках. "И, разумеется, в наступившем году продолжим эту работу, будем регулярно отслеживать тенденции в ключевых отраслях, анализировать, с какими проблемами сталкиваются отечественные компании, трудовые коллективы", - добавил он.

По словам главы государства, экономический спад на фоне пандемии был меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, а к концу прошлого года ряд макропоказателей в стране вернулся к докризисному уровню.

Путин напомнил, что глубина экономического спада в 2020 году в стране на фоне пандемии оказалась "меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках". "В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии", - отметил он.

Президент пояснил, что речь идет в том числе об объеме перевозки грузов по железной дороге, потреблении электроэнергии, некоторых других показателях.