Путин: цены на продукты выросли больше общей инфляции

НОВО-ОГАРЕВО, 21 января. /ТАСС/. Цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что инфляция в стране "по итогам [прошлого] года немного ускорилась" и превысила целевой ориентир Центробанка, составив 4,9%. "При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно - на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", - сказал Путин.

Президент напомнил, что этот вопрос уже обсуждался ранее на одном из совещаний, и было принято решение "внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем".

"Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января", - сказал Путин.