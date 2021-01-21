Меркель заявила, что предлагала Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в ЕС

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предлагала помощь Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) в усилиях по регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Об этом она сообщила в четверг на пресс-конференции.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Россия сейчас обратилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам. Я предлагала, чтобы наш Институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует ЕМА", - сказала Меркель.

PEI отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первый этап получения разрешения на применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза запланирован на 19 января. По его словам, речь идет о так называемой научной консультации. Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины "Спутник V" была подана РФПИ 22 декабря.

Возможность совместного производства

Меркель считает, что говорить о совместном производстве и применении в Евросоюзе российской вакцины можно будет, если препарат получит одобрение со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам.

"Условием для этого является то, что вакцина, которая используется в ЕС и которую мы можем вместе производить, должна получить допуск Европейского агентства по лекарственным препаратам", - сказала канцлер. "Россия сейчас обратилась в EMA", - сообщила Меркель.

"Если эта вакцина получит одобрение EMA, то мы можем говорить о совместном производстве и применении", - подчеркнула она.

По ее словам, на фоне пандемии "нужно сотрудничать в гуманитарной сфере, несмотря на политические разногласия".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Венгрии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи регистрационной заявки "Спутник V".