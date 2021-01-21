Сбербанк рассчитывает весной запустить собственную цифровую валюту

АНОСИНО /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк в начале года подал заявку в Банк России на регистрацию своей блокчейн-платформы и рассчитывает весной начать выпуск собственной цифровой валюты, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Сбербанк подал заявку в Банк России на регистрацию своей блокчейн-платформы в первых числах января, так как цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. Технологически банк готов к работе с таким инструментом (производные на фиатные валюты), мы у себя внутри протестировали и увидели, что это решение работает. По закону процедура регистрации занимает 45 дней и в течение этого срока площадку либо зарегистрируют, либо мы получим какие-либо замечания. Есть большая вероятность, что весной уже получится этот проект запустить", - сказал он.

Ранее глава госбанка Герман Греф сообщал, что Сбербанк в 2021 году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться "сберкоин". Также сообщалось, что в 2020 году блокчейн-платформа "Сбера" стала доступна партнерам банка в режиме "песочницы", для проведения технических экспериментов и подготовки к промышленному использованию.

Возможность выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон "О цифровых финансовых активах", который был принят Госдумой в третьем чтении в июле 2020 года и вступил в силу с января 2021 года. Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр Банка России.