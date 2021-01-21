Сбербанк профинансирует проект "Арктик СПГ - 2"

АНОСИНО /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию проекта "Арктик СПГ - 2" на сумму до €3 млрд, сообщил журналистам зампредправления банка Анатолий Попов.

"Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию "Арктик СПГ - 2" в общей сумме до €3 млрд. Решение о финансировании принято в декабре 2020 года", - сообщил он.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн т сжиженного природного газа в год, запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 году и 2026 году соответственно. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 млрд.