Сбербанк к концу 2021 года запустит единый электронный кошелек

АНОСИНО, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает к концу года запустить альтернативу пластиковым картам в виде единого электронного кошелька, к которому будут привязаны все счета, в том числе бонусные и кредитные. Об этом журналистам сообщил зампред правления банка Кирилл Царев.

"Для нас это большой фундаментальный проект, двигается он частями, потому что это технологически сложно. Полноценный кошелек, который мы хотим видеть, он у нас появится к концу года. Каждый квартал мы будем добавлять какие-то функции", - сказал он.

При этом зампред правления кредитной организации отметил, что уровень безопасности данного инструмента будет на самом высоком уровне.

О том, что Сбербанк в будущем планирует предложить клиентам альтернативу пластиковым картам в виде единого электронного кошелька, Царев рассказывал в рамках презентации обновленной стратегии "Сбера" в конце 2020 года.