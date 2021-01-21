Сбербанк тестирует возможность защиты клиентов от мошенников с помощью голосовой биометрии

АНОСИНО, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк тестирует возможность подтверждение операций клиентов с помощью голосовой биометрии для защиты от мошенников, сообщил журналистам зампред правления банка Кирилл Царев.

"Мы сейчас настраиваем искусственный интеллект, [чтобы] если вдруг клиент сообщил свои персональные данные, мы все-таки могли это блокировать. В каких-то случаях мы хотим применять элементы биометрии, например, если операцию совершаете вы, то вы можете подтвердить ее с помощью биометрии, голосом. Это один из способов защиты от того, что кто-то за вас собирается сделать этот платеж или даже если завладел вашим телефоном. Мы пока это вводим не на все операции, но инструмент будет со временем масштабирован", - отметил Царев.

Он уточнил, что для этого необходимо сдать в банк биометрические данные.