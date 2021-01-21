{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк тестирует возможность защиты клиентов от мошенников с помощью голосовой биометрии

Пока это вводится не на все операции

АНОСИНО, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк тестирует возможность подтверждение операций клиентов с помощью голосовой биометрии для защиты от мошенников, сообщил журналистам зампред правления банка Кирилл Царев.

"Мы сейчас настраиваем искусственный интеллект, [чтобы] если вдруг клиент сообщил свои персональные данные, мы все-таки могли это блокировать. В каких-то случаях мы хотим применять элементы биометрии, например, если операцию совершаете вы, то вы можете подтвердить ее с помощью биометрии, голосом. Это один из способов защиты от того, что кто-то за вас собирается сделать этот платеж или даже если завладел вашим телефоном. Мы пока это вводим не на все операции, но инструмент будет со временем масштабирован", - отметил Царев.

Он уточнил, что для этого необходимо сдать в банк биометрические данные.

Теги
Россия
Инаугурация Байдена
Индексы на биржах США выросли на фоне инаугурации Байдена
По мнению экспертов Fox News, сохранению положительной динамики способствовало подписание указов, среди которых планы по возвращению США в ВОЗ, отмене строительства стены на границе с Мексикой, возвращению в Парижское соглашение
Читать полностью