Минсельхоз рассчитывает, что закон о "зеленой продукции" примут в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассчитывает на принятие в 2021 году закона о "зеленой продукции", при производстве которой применяются жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра Максима Увайдова.

"Минсельхоз рассчитывает, что законопроект будет принят в 2021 году", - отмечается в сообщении.

По словам Увайдова, новый защищенный "зеленый" стандарт сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками создается для обеспечения населения продуктами питания на основе экологически ориентированных технологий. Согласно проекту закона, который уже внесен в Госдуму, производство таких продуктов предполагает бережное отношение к окружающей среде.

Он также отметил, что действующий с 1 января 2020 года закон об органической продукции призван минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. По словам замминистра, развитие органического сельского хозяйства влечет, помимо повышения качества продукции, и иные позитивные изменения в АПК - создание дополнительных рабочих мест, снижение негативного влияния на климат и более эффективное использование энергии.

24 декабря 2020 г. вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что правительство России поддержало проект закона о "зеленой продукции". Как пояснили в пресс-службе Абрамченко, распознать такую продукцию на прилавках люди смогут с помощью специально наносимого на товар знака. Проверка на соответствие "зеленой продукции" национальным и межгосударственным стандартам будет проходить в форме добровольной сертификации. А вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей, который будет вести Минсельхоз.

При производстве "зеленой продукции" будут применяться более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. В законопроекте отражены более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами. Кроме того, при производстве такой продукции будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, будут добавлены требования к снижению применения пестицидов. Также подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве "зеленой" продукции.