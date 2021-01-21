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Сбербанк пока не планирует снижать ставки по льготным ипотечным программам

Зампред правления банка Кирилл Царев заявил, что "ставки отвечают рыночным" и спрос на жилищное кредитование останется высоким и в текущем году

АНОСИНО /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк пока не планирует снижать ставки по льготным ипотечным программам, сообщил журналистам зампред правления банка Кирилл Царев.

"Пока нет. Мы считаем, что предложение находится в рынке. Мы смотрим, что с инфляцией, что с ключевой ставкой. В моменте мы считаем, что ставки отвечают рыночным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зампред правления банка также отметил, что кредитная организация в целом в 2020 году выдала ипотеки на сумму более 2 трлн рублей, указав, что спрос на жилищное кредитование останется высоким и в текущем году.

Сбербанк 14 января снизил ставки по программе "Дальневосточная ипотека" на 0,7 процентных пункта, базовая ставка составит 1,3%.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение вторичного жилья у юридического или физического лица на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Максимальный срок кредита - 20 лет и два месяца, сумма кредита - до 6 млн рублей.

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