В Москве тестируют летающее такси, способное преодолевать до 100 км

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Испытания дрона-такси проходят в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса "Лужники" в Москве. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Испытания перспективного беспилотника в "Лужниках" проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках", - сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-службе.

Она отметила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне. В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом "Ховер". Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра "Сколково". Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года.

Габариты летательного аппарата (5 м на 1,6 м) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность - 300 кг, а скорость - 200 км/ч. Как отмечают разработчики, благодаря компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.

На Малой спортивной арене "Лужники" инженеры, по данным пресс-службы, проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise (когда за взлет, посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей), а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту шесть-десять метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа.

Помощь города

Российская столица обладает достаточным уровнем развития городской инфраструктуры и инновационным потенциалом для успешной реализации подобных инициатив, отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. "В рамках Московского инновационного кластера мы помогаем команде разработчиков "Ховера" и другим проектам в сфере беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.

Тестирование дрона-такси в "Лужниках" - один из примеров того, как технологическому бизнесу помогает московская программа тестирования инновационных решений. Для проведения испытаний предпринимателям доступно уже 108 площадок, относящихся к сферам торговли, транспорта, образования, медицины и другим. Полный список площадок опубликован на платформе Московского инновационного кластера, рассказали в пресс-службе.

"Спорткомплекс "Лужники" является одной из самых инновационных спортивных площадок в России. Мы активно применяем передовые технологии как в строительстве объектов комплекса, так и в их последующей эксплуатации, поэтому, когда к нам обратились коллеги с просьбой поддержать пилотирование дрона в малой арене, мы сразу откликнулись. В инновациях, как и в спорте, многое определяет скорость", - рассказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

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