Пенсионный фонд назначил 1,4 млн пенсий в 2020 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий в 2020 году. Свыше 870 тыс. из них составили страховые пенсии по возрасту, говорится в сообщении пресс-службы фонда, опубликованном на сайте в четверг.

"По предварительным данным, за прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тыс.), как и раньше, пришлось на страховые пенсии по возрасту", - сообщили в ПФР.

В пресс-службе добавили, что с учетом льготы по выходу на пенсию на полгода ранее нового возраста - в 55,5 года для большинства женщин и в 60,5 года для большинства мужчин - оформлено около 64% всех пенсий по старости, что составило свыше 561 тыс. назначений.

"Остальные пенсии по старости были назначены по достижении более раннего возраста, который может наступать как за несколько лет до общеустановленного, так и за 10-15 лет или даже раньше", - пояснили в ПФР.