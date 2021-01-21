"Сбер" купил робота-пса, разработанного Boston Dynamics

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Сбер" купил робота-пса от Boston Dynamics и первым в России показал данную роботехническую платформу. Об этом сообщается в официальном канале компании в Telegram.

В "Сбере" пояснили, что робот приобретен в образовательных и исследовательских целях. Компания планирует его использовать для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека.

Boston Dynamics была основана в 1992 году инженерами из Массачусетского технологического университета (США). В 2013 году производитель роботов был приобретен одной из структур Google, а в 2017 году японским гигантом SoftBank. Boston Dynamics получили широкую известность после создания четвероногого робота, похожего на собаку, который может бегать рысью, подниматься по лестнице и открывать двери.