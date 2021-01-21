Биткойн снизился более чем на 10%

ТАСС, 21 января. Биткойн в ходе торгов падает на 10,68%, достигая отметки $31 712, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

К 17:39 мск курс биткойна снижался уже на 11,73%, до $31 304.

Последние месяцы курс биткойна демонстрировал рекордный рост. Так, 8 января стоимость биткойна превысила $41 тыс., обновив исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".