Трубоукладочная баржа "Фортуна" вышла из германского порта в зону проведения работ

ТАСС, 21 января. Трубоукладочная баржа "Фортуна" вечером четверга вышла из германского порта Росток, где она пробыла последнюю неделю. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Местом назначения судна значится зона проведения работ. Расчетное время прибытия - 17:00 местного времени 23 января.

Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна" будет вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января, также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

На этой неделе власти США расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Оператор проекта "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик "Фортуна". До введения санкций Nord Stream 2 подтверждал возобновление строительства газопровода на датском участке в период с 15 января.

Ранее днем в германский порт Висмар вышло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее называлось возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2".

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2460 км газопровода уложено более 2300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.