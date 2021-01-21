В Карелии возбудили дело в отношении бюро судмедэкспертизы за сдачу в аренду морга

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 января. /ТАСС/. Управление ФАС по Карелии возбудило дело по признакам ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг в отношении государственного бюро судмедэкспетизы в Петрозаводске. Причиной послужила сдача в аренду частной ритуальной фирме площадей морга и его канцелярии. Об этом сообщили в четверг на сайте карельского УФАС.

"Поводом к возбуждению дела послужили поступившие в управление заявления ряда хозяйствующих субъектов и прокуратуры города Петрозаводска об осуществлении предпринимателем Хворостянским в помещениях бюро, являющегося государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия, (морга и канцелярии на улице Федосовой) деятельности по оказанию ритуальных услуг населению (прием заказов, бальзамирование трупов и проведение косметологической обработки трупов)", - говорится в сообщении.

Предприниматель заключил с бюро договор об аренде нежилых помещений - 2 кв. м канцелярии морга, где принимал заказы, а также 12 кв. м самого морга для подготовки тел к захоронению. По мнению заявителей, предприниматель, оказывающий услуги на базе канцелярии морга, имеет преимущество на рынке ритуальных услуг Петрозаводска и Карелии в целом.

Комиссия УФАС даст оценку действиям бюро судмедэкспертизы в рамках соблюдения антимонопольного заоконодательства. Планируется выяснить, насколько правомерна была сдача в аренду помещений предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги.