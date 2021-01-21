Союзроссахар сообщил, что потребности россиян в сахаре обеспечены в полном объеме

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Производители сахара реализуют свою продукцию в полном объеме для того, чтобы обеспечивать потребности населения в этом продукте. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

"Производители не держат сахар на складах и реализуют его в полном объеме, что позволяет в полной мере обеспечивать потребности населения в социально значимом продукте", - сказал он.

По его мнению, производители сахара стабилизировали ситуацию на рынке, обязавшись реализовывать продукцию в торговые сети по сниженной стоимости. "Сегодня сахар, отгружаемый с сахарных заводов в торговые сети, реализуется по цене 36 рублей за 1 кг. Оперативно решаем вопросы, связанные с его доставкой в удаленные регионы", - сообщил Бодин.

Согласно его данным, количество договоров по прямым поставкам сахара торговым сетям и оптовым компаниям, обеспечивающим торговые региональные сети, увеличилось в разы.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно.