В АКОРТ заявили, что соглашения по стабилизации цен на масло и сахар реализуются успешно

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Соглашения по стабилизации цен на масло и сахар реализуются успешно, ретейлеры не видят рисков расширения перечня товаров, на которые распространяется госрегулирование цен. Об этом говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных торговых сетей и представляющей более 30% российского розничного рынка.

"АКОРТ фиксирует успешную реализацию соглашения по стабилизации цен на поставку и реализацию сахара-песка и подсолнечного масла. Совместная работа, проведенная торговыми сетями и поставщиками в рамках заключенного в декабре 2020 года соглашения с правительством, позволила стабилизировать цены на сахар-песок и подсолнечное масло", - отметили в ассоциации.

"С учетом полученного опыта и проводимой со стороны профильных министерств и ведомств активной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями, АКОРТ не наблюдает рисков возможного расширения режима государственного регулирования цен на другую продовольственную продукцию", - добавили в организации.

По данным АКОРТ, к соглашению присоединилось уже более 8,3 тыс. компаний и организаций, осуществляющих поставки и розничную продажу продукции по ценам, зафиксированным в соглашении, в ряде случаев даже ниже установленного уровня.

Запасы продукции в крупнейших торговых сетях АКОРТ по всем социально значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса, заключили в АКОРТ.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.