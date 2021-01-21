Российский рынок акций снизился вслед за нефтью

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рынок акций, открывшись в четверг ростом, быстро перешел к снижению вслед за дешевеющей нефтью. По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,27% - до 3422,67 пункта, индекс РТС - на 1,55%, до 1463,84 пункта.

Давление на российские бумаги оказала дешевеющая нефть, которая в течение дня падала ниже $56 за баррель, реагируя на данные Американского института нефти о росте запасов нефти в США.

На этом фоне доллар прибавляет 0,57% - до 73,9405 рубля, евро - 0,98%, до 89,8338 рубля.

"При этом динамика западных фондовых площадок не давала дополнительных стимулов к снижению [рынка РФ]. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,2%", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Причиной для фиксации прибыли также стал фактор отсутствия очевидных драйверов для дальнейших покупок, добавляет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Эпидемиологическая обстановка в Европе и в мире в целом остается трудной, в ответ на вспышки заболеваемости власти стран вводят новые вынужденные ограничения", - поясняет он.

Аутсайдерами торгов стали бумаги "Роснефти" (-2,67%), "Газпрома" (-2,87%), а также традиционно значимым образом реагирующие на изменение информационного фона вокруг нефтяного рынка бумаги "Транснефти" (-2,63%), указывает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Лучше рынка торговались "Детский мир" (+1,97%) и "Фосагро" (+1,5%).

Рынок 22 января

В пятницу, 22 января, внимание участников торгов продолжит фокусироваться на вирусной проблематике, сигналах регуляторов, геополитике и сырьевых ценах, ожидает Бахтин.

Из наиболее важных статданных, которые будут опубликованы в пятницу, эксперт выделил предварительные оценки индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, еврозоны и США за январь.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 января - 3375-3475 пунктов, по курсу доллара - 73,5-74,5 рубля.

У "Фридом Финанс" целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи - 3410-3480 пунктов, для доллара и евро - 73,2-73,8 рубля и 89,3-90,5 рубля соответственно.

"На рынке постепенно усиливается спрос на традиционно "защитные" активы, ряд ключевых сегментов рынка в последние дни консолидируются или снижаются. Завтра преобладают шансы понижения цен российского фондового сегмента", - полагает Осин.