"Почта России" прогнозирует рост выручки в 2021 году на 9%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Почта России" предварительно прогнозирует рост выручки по итогам 2021 года на 9% по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС гендиректор компании Максим Акимов.

"Мы прогнозируем рост выручки в 2021 году на уровне 9%, но важно понимать, что наша выручка за 2020 пока предварительная, год еще не закрыт, а значит и сумма может еще вырасти", - сказал он.

В ходе пресс-конференции в ТАСС 21 января Акимов сообщил, что "Почта России" ожидает незначительного роста выручки по итогам 2020 года - до 209 млрд рублей.

По словам Акимова, компания осталась финансово эффективной - EBITDA достигла почти 8 млрд рублей.

Согласно презентации, представленной гендиректором "Почты России", такие данные по выручке пока носят прогнозный характер. Также в презентации отмечается, что чистая прибыль компании в 2020 году составит 69 млн рублей.

Выручка "Почты России" в 2019 году составила почти 207 млрд рублей.