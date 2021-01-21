"Спутник V" для поставок за рубеж производят более чем на 10 площадках в четырех странах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 10 площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее производят вакцину от коронавируса "Спутник- V" для зарубежных поставок. Об этом заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"[Для зарубежных поставок] у нас есть более пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка в Корее, в Китае это также три компании, в Бразилии это объявленная компания", - сказал он.

По словам Дмитриева, производить "Спутник-V" будут ведущие фармакологические компании. "Многие боролись за то, чтобы они (компании - прим. ТАСС) производили именно их [вакцины], а не нас, но они поверили в "Спутник-V" на самом раннем этапе и уже начинают производить нашу вакцину", - добавил глава РФПИ.