Торги в США завершились незначительным изменением основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг сопровождалась разнонаправленным движением основных котировок, однако без резких скачков показателей после рекордного роста в среду.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 12,37 пункта (0,04%) и установился на отметке 31 176,01 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 1,22 пункта (0,03%) и оказался на отметке 3 853,07 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 106,95 пункта (0,80%), до 13 403,40 пункта.

Как отмечает издание Business Insider инвесторы в настоящее время воодушевлены планами нового главы Белого дома по поддержке экономики, их обнадеживает предложение президента Джозефа Байдена выделить около $1,9 трлн на борьбу с эпидемией COVID-19 в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению. Согласно планам новой администрации, $350 млрд будут выделены местным властям на ликвидацию имеющегося бюджетного дефицита, еще $15 млрд будут распределены на кредиты малому бизнесу.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:20 по времени Восточного побережья США (00:20 мск) цена поставок энергоносителя в марте снизилась на $0,25 (0,47%), до $53,03.