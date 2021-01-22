"Ведомости": авиакомпании просят еще 53 млрд руб. субсидий из-за убытков на фоне пандемии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство РФ выделить авиакомпаниям еще 53 млрд рублей в качестве субсидий на компенсацию расходов с декабря 2020 года по июнь 2021 года. Об этом в пятницу пишет газета "Ведомости" со ссылкой на текст письма в адрес руководителя департамента гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой.

Ранее на поддержу авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса уже было выделено 23,4 млрд рублей.

"В первом полугодии 2021 года экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля", - говорится в письме.

Выплаты позволят снизить угрозу банкротств авиакомпаний, считают в ассоциации. Средства предлагается направлять в первую очередь на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.

В Минтрансе газете подтвердили получение письма, но не прокомментировали его.

По прогнозам ассоциации, из-за пандемии коронавируса операционные убытки российских авиакомпаний в 2020 году достигнут 200 млрд руб. В 2018 году они составили 51,7 млрд руб., в 2019 году - 38,6 млрд руб., отметили в ассоциации.

В октябре 2020 года российские авиакомпании уже обращались правительство с просьбой выделить дополнительные 50 млрд рублей сверх уже выделенных 23,4 млрд рублей из-за убытков, связанных с пандемией коронавируса.