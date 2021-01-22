РБК: операторы просят оплатить расходы по предоставлению геоданных о больных COVID-19

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Операторы связи просят Минцифры РФ выделить им средства на возобновление передачи данных о передвижении россиян, заболевших коронавирусом или контактировавших с заразившимися COVID-19. Об этом со ссылкой на письмо президента Ассоциации больших данных, главы рабочей группы "Информационная инфраструктура" в АНО "Цифровая экономика" Анны Серебряниковой в адрес главы министерства Максута Шадаева пишет издание РБК.

В начале декабря, следует из письма, ведомство рекомендовало операторам возобновить с 5 декабря передачу данных о передвижениях граждан, заболевших коронавирусом, либо контактировавших с заразившимися COVID-19. Просьба была связана с планами министерства по перезапуску системы в пяти регионах: республике Бурятия, Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

Возобновление предоставления таких данных операторами повлечет для них дополнительные издержки, так как оно подразумевает привлечение сотрудников и выделение ресурсов внутренних систем для обработки информации, указала Серебряникова. "Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений", - заключается в письме.

Представитель Минцифры в разговоре с изданием назвал затраты операторов на работу с системой несущественными, добавив, что необходимое программное обеспечение для нее было разработано ранее, а к работе привлекаются несколько сотрудников не на полный рабочий день. Ранее компенсацию за передачу сведений о перемещениях граждан операторы связи не получали, утверждают источники РБК.

Разработать систему для отслеживания перемещения инфицированных коронавирусом в марте 2020 года Минкомсвязи поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С ее помощью граждане должны были получать оповещения о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, получать информацию о необходимости самоизолироваться.