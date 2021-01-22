Иностранные инвестиции в экономику Хайнаня в 2020 году удвоились

ХАЙКОУ /Китай/, 22 января. /ТАСС/. Объем иностранных инвестиций в экономику Хайнаня в 2020 году вырос на 100%, до $3 млрд. Об этом сообщило статистическое управление региона.

По его данным, за последние 12 месяцев наблюдался заметный приток финансовых средств в основной капитал (расходы на оборудование и расширение производства, приводящее к повышению цены объекта и, как правило, добавленной стоимости продукта). Данный показатель вырос на 8%, впервые с 2018 года продемонстрировав положительную динамику.

Как отмечается в распространенном докладе, национальные инвестиции в сельское хозяйство острова за минувший год увеличились на 115,5%, в индустриальный сектор - на 23,1%, в сферу услуг - на 4,9%.

В отраслевой структуре наибольший рост продемонстрировали предприятия обрабатывающей промышленности - финансирование увеличилось на 49,7%. Заметный приток инвестиций (27,3%) наблюдался у телекоммуникационных компаний и производителей программного обеспечения, а также у фирм, специализирующихся на предоставлении коммерческих услуг (17,1%).

На фоне такой обнадеживающей динамики на Хайнане произошло и увеличение импорта: в 2020 году он вырос на 16,8%, до 65,6 млрд юаней ($10,1 млрд по текущему курсу). Внешний товарооборот провинции увеличился на 3%, до 93,3 млрд юаней ($14,4 млрд).