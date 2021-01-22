Японская компания отложила до февраля отправку первого груза по Транссибу в Европу

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express вновь отложила первую отправку грузов из Японии в Европу с использованием Транссибирской магистрали. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Первая отправка, которую перенесли из-за плохой погоды и должны были осуществить ориентировочно сегодня, вновь отложена до следующего месяца. Причина не только в плохой погоде в Японском море, но также холода и непогода на Дальнем Востоке России. Есть порты, где работа парализована. Это не те условия, когда мы можем отправить корабль", - сказал представитель Hankyu Hanshin Express.

Компания нацелена осуществить отправку груза в первой половине февраля. Точное расписание будет уточняться. Первый этап транспортировки предполагает использование паромного сообщения между Тоямой и Владивостоком. Там в свою очередь контейнеры будут перегружать на железную дорогу, а конечным пунктом маршрута станет терминал в польском городе Познань.

Ранее в Hankyu Hanshin Express сообщали, что компания намерена перевозить за один раз до 20 куб. м грузов. В основном это будут автомобильные запчасти и промышленное оборудование японского производства. Hankyu Hanshin Express также планирует активно предлагать свои услуги по перевозке японским компаниям, которые имеют производственные и складские мощности в Польше.

В мае 2019 этого года в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали. Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу осуществляется АО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO.

Сейчас грузы из Японии в Москву и Европу доставляют главным образом по южному морскому пути через Индийский океан и Средиземное море, на что требуется от 57 до 62 дней. Использование Транссиба позволит сократить этот срок до 20-27 дней, при этом сами перевозки обойдутся примерно в два раза дешевле.