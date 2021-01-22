Google пообещала отключить поисковую систему в Австралии из-за кодекса для медиарынка

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Американская технологическая корпорация Google пообещала отключить функцию поиска в сети на территории Австралии, если предложенный правительством кодекс для игроков медиарынка вступит в силу. Об этом в пятницу заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

"Кодекс создает необоснованный и неуправляемый финансовый и операционный риск для нашего бизнеса. Если он в нынешнем виде станет законом, у нас не будет другого выбора, кроме как закрыть доступ к поисковой системе Google в Австралии. Это последнее, чего хочет Google <…>, и мы думаем, что такой результат будет плохим исходом не только для нас, но и для миллионов людей и компаний по всей Австралии, использующих Google каждый день", - отметила Сильва в своем заявлении, опубликованном на YouTube-канале платформы и на главной странице Google в Австралии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя заявление технологической корпорации, отметил, что его правительство не намерено реагировать на угрозы. "Австралия устанавливает правила для того, что можно делать в стране. Их устанавливает парламент и правительство, и именно так все работает здесь. Мы рады людям, которые хотят работать по правилам, но мы не станем реагировать на угрозы", - сказал он, выступая перед журналистами в Канберре.

Заявление технологической корпорации последовало за парламентскими слушаниями, в ходе которых обсуждался кодекс для игроков медиарынка страны, предложенный правительством Австралии в июле прошлого года. По мнению властей, он поможет устранить "критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами Google и Facebook" и обеспечить механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж. После его принятия технологические компании (на первом этапе только Facebook и Google) будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.

В Google и Facebook назвали предложенный документ несправедливым и при его вступлении в силу пообещали ограничить ряд функций и услуг, предоставляемых пользователям на территории Австралии. "Мы считаем, что кодекс отнимет возможность пользоваться интернетом у миллионов австралийцев, если будет принят в его нынешнем виде. Он нарушит работу и разрушит бизнес-модель любой поисковой системы, включая Google", - отмечается в заявлении Google, сделанном в пятницу. В сентябре 2020 года компания Facebook заявила о готовности лишить пользователей в Австралии возможности делиться международными и местными новостями на своих страницах в одноименной социальной сети, если обязательный кодекс для участников медиарынка страны вступит в силу.

Ожидается, что федеральный парламент Австралии проголосует за вступление кодекса в силу после 12 февраля.