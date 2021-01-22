В Таиланде предложили организовать туры с вакцинацией за $5 тыс.

БАНГКОК, 22 января. /ТАСС/. Туристические операторы Таиланда предложили привлекать путешественников в королевство турпакетами, включающими вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил президент Совета по туризму королевства Чамнан Срисават.

"После появления вакцины нам понадобится план развития туризма на второй квартал этого года, чтобы увеличить спрос", - приводит в пятницу слова специалиста газета Bangkok Post. Предполагается, что стоимость подобного месячного тура на человека составит около 150 тыс. батов ($5 тыс.) и будет включать в себя 14-дневный карантин, а также расходы на вакцинацию.

Инициатива направлена на поддержку представителей туристической сферы, которая зависит от международного рынка и сильно пострадала во время пандемии. Срисават считает, что если управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешит частным больницам резервировать больше вакцин против коронавируса, то туроператоры смогут сотрудничать с медицинскими учреждениями, чтобы предлагать инъекции для иностранных путешественников.

Между тем эксперт уточнил, что идея находится на ранних стадиях обсуждения и требует более тщательного рассмотрения, в частности определения правительством возможности реализации инициативы. "Операторы, связанные с туризмом, не смогут оставаться на плаву, пока массовые программы вакцинации не начнутся во всем мире, - добавил он. - Нам все еще необходима финансовая помощь от правительства".

Издание напоминает, что Таиланд не считается центром массового производства вакцины против коронавируса, чтобы подобная инициатива привлекла большое число туристов. "Большинство людей предпочли бы сделать прививку в своей стране, прежде чем уезжать за границу, поскольку они хотят избежать контакта с вирусом во время путешествий", - считает заместитель управляющего директора компании NS Travel and Tours Чотечуанг Сурангура. Вместо этого страна должна продвигать себя как оздоровительное направление как для туристов, ориентированных на здоровье и благополучие, так и для медицинских путешественников, которым требуется профессиональное лечение в Таиланде, подытожил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 12,7 тыс., вылечились более 9,8 тыс. человек, умер 71 пациент. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 28 февраля. В течение 2021 года британско-шведская компания AstraZeneca произведет в королевстве 200 млн доз вакцины от коронавируса, первая партия препарата ожидается в мае или июне.