Bloomberg: венесуэльскую нефть активно поставляют в Китай, несмотря на санкции США

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Миллионы баррелей венесуэльской нефти тайно поставляются в Китай, несмотря на введенные Вашингтоном рестрикции. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в четверг агентством Bloomberg.

Его журналисты ознакомились с документами, которые якобы свидетельствуют о том, что при осуществлении данных сделок используется сеть подставных компаний, грузы передают с одного судна на другое. По версии агентства, применяется также метод, при котором состав нефти из Венесуэлы изменяют с помощью химических добавок, чтобы продать ее под видом другой.

Согласно приведенной в материале оценке, компании "скрывают происхождение нефти и доставляют ее в Азию". В связи с этим китайские перерабатывающие предприятия стали "жизненно важны" для венесуэльской нефтедобывающей промышленности, говорится в публикации.

Агентство приводит данные, согласно которым при участии швейцарской компании Swissoil Trading в Китай якобы продали в 2020 году не менее 11,3 млн баррелей венесуэльской нефти. Представители фирмы заявили, что не занимаются такими сделками.

По версии Bloomberg, только в ноябре 2020 года Венесуэла экспортировала 15 млн баррелей нефти на сумму около $660 млн. Как отмечает агентство, представители Министерства финансов США не стали комментировать приведенные в материале утверждения, но заверили, что считают американские санкции эффективными.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.