Спрос на шубы в России вырос на 20% в январе на фоне холодов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Холодная погода привела к росту на 20% спроса на шубы и изделия из натурального и искусственного меха в январе 2021 года. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс).

"В период с 1 по 20 января 2021 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года в РФ продажи шуб и меховых изделий в натуральном выражении (число покупок) выросли на 21%. Средний чек покупки (в категории - прим. ТАСС) составил 26 080 руб., на 20% выше, чем в прошлом году в то же время", - говорится в исследовании. В топ-продаж вошли изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты.

Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что особенно высокий спрос на теплую верхнюю одежду фиксировался на минувшей неделе (11-17 января), что в свою очередь и обеспечило рост продаж данных категорий товаров в январе. Больше всего покупок в этом сегменте было совершено в Москве и Московской области.

В топ-продаж шапок вошли детские шапки-шлемы, вязаные шапки для взрослых и шапки для бани. В топе-продаж курток - куртки с пухом, детские куртки и куртки-анораки.

Средний чек покупки шапок составил 1575 руб. - на 3% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (число покупок) оказался выше прошлогоднего на 9%. Средний чек покупки курток составил 7370 руб., на 17% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (число покупок) вырос на 3%.

Так, по данным маркетплейса Lamoda, в январе 2021 года жители Москвы покупали валенки почти в 5 раз чаще, чем в январе 2020 года. В холод москвичи в целом на 22% увеличили траты на зимнюю одежду. На 57% выросли продажи шуб из искусственного меха. Траты на термобелье выросли в 3,2 раза, причем больше всего потратили на детское термобелье (рост в 4,4 раза). На термоноски в январе этого года потратили в 12,8 раз больше, чем в 2020 году.

Январские морозы 2021 года также заставили москвичей в 1,7 раза увеличить расходы на головные уборы, отмечает Lamoda. Самой популярной покупкой в этой категории остаются шапки, однако растет спрос на необычные головные уборы: мужчины стали покупать балаклавы в 10,7 раз активнее, а спрос женщин на балаклавы и капоры вырос в 2,4 раза.