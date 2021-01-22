В ТПП России предложили создать единый реестр лицензий и разрешений для бизнеса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым создать единый реестр разрешений и лицензий для бизнеса в рамках "регуляторной гильотины", сообщил в пятницу ТАСС директор департамента законотворческой деятельности ТПП Дмитрий Фадеев.

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко предложил президенту Владимиру Путину распространить принципы "регуляторной гильотины" на существующую в стране систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. По его словам, сейчас существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. Григоренко отмечал, что "в настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений достаточно разные, где-то даже архаичные".

"Палата приветствует планы правительства по систематизации, сокращению перечня требований, упрощению порядка предоставления разрешительных документов. Учитывая общий тренд "цифровизации контроля", можно было бы подумать над созданием единого реестра разрешений и лицензий. Такой реестр мог бы не только играть роль "информационного стенда" для бизнеса о требованиях для получения лицензии, но и одновременно служить инструментом для межведомственного обмена между госорганами документов, полученных от предпринимателей", - сказал Фадеев.

По его словам, многие лицензионные нормы были установлены в начале 1990-х годов, например, положение о порядке лицензирования пользования недрами (от 15 июля 1992 года). Однако "регуляторная гильотина" их так и не затронула - реформу было решено на первом этапе распространить только на требования, проверяемые в рамках госконтроля, уточнил он.

Фадеев рассказал также о том, с какими сложностями при выдаче лицензий и разрешений сталкивается бизнес. "К примеру, в комплект документов, необходимых для получения лицензии на продажу алкоголя, входят копии учредительных документов, которые Росалкогольрегулирование может получить в Федеральной налоговой службе России в рамках межведомственного взаимодействия. А для соискателя лицензии это означает сбор дополнительных бумаг, временные издержки", - рассказал он, отметив, что в законе о госконтроле уже есть норма, согласно которой проверяющим запрещено требовать у контролируемых лиц документы и иные сведения, которые уже находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов. "Целесообразно было бы аналогичное правило в ближайшее время распространить и на процесс получения лицензий и разрешений", - добавил он.

"Регуляторная гильотина"

С 1 января в России заработала новая система контрольно-надзорного законодательства, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина". К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Работа в рамках "регуляторной гильотины" ведется в двух направлениях. Первое - построение новой системы обязательных требований, соответствующих современному уровню технологического развития и риск-ориентированному подходу. Второе - установление детальных правил, относящихся к организации контрольно-надзорной деятельности.