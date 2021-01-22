"Ъ": картофельный союз предложил сетям продавать несортированные корнеплоды экономкласса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Участники рынка хотят предложить торговым сетям снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель и стабилизировав цены на него как на товар экономкласса. Об этом в пятницу со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас ретейлеры предъявляют строгие требования по сортировке для каждой партии корнеплодов, поэтому фермерам приходится отбирать их по размерам. Фасовка несортированного картофеля позволит экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, считает Губина. По оценкам источников газеты на рынке, цена на картофель меньшего диаметра будет на 15-20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм.

Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января. За год средние цены повысились на 40%, в том числе из-за снижения урожая. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

Предложение ввести в ассортимент корнеплоды экономкласса от 35 до 55 мм, расфасованные в упаковки по 2,5, 3 и 5 кг, союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) включающую X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, "Ленту", а также в Союз независимых сетей.

Инициатива позволит позволит, в том числе, расширить предложение продукции для потребителей, сообщили изданию в Минсельхозе, добавив, что обратились в Минпромторг с просьбой ее поддержать.

21 января Минсельхоз РФ января рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на ряд продуктов, в том числе и на картофель, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения.