Дальневосточный профсоюз помог морякам вернуть более $1 млн долга по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Профсоюз в 2020 году помог морякам вернуть более $1 млн долга по зарплате, эта сумма почти на 20% больше, чем в 2019 году, сообщил ТАСС в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"За 2020 год морякам и членам их семей было возвращено более $1 млн, в прошлом году было выплачено $830 тыс. Более 100 моряков вступили в ряды РПСМ", - сообщил Суханов.

Среди наиболее примечательных случаев он назвал ситуацию с судном "Николай Солодчук" в порту Уолфиш-Бей в Намибии, экипаж которого обратился в профсоюз с просьбой о помощи в репатриации и возврате долга по зарплате. Суханов отметил, что благодаря помощи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, транспортных прокуратур Находки и Петропавловска-Камчатского все моряки вернулись в Россию, также им был выплачен долг по зарплате на сумму около 20 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году приходилось с помощью портовых инспекторов задерживать суда с российскими экипажами в связи с невыплатой зарплаты. По словам Суханова, такой процедуре, в частности, подверглись суда "Порт Мэй" и Sungari в портах Находка и Пусан.

"Особенностью работы организации в 2020 году было объявленная эпидемия коронавируса, которая внесла большие коррективы в работу самих моряков на судах и в, конечном итоге, в работу ДВРО РПСМ. Главной проблемой моряков в этом году стала проблема сменяемости экипажей судов после окончания действия контрактов. В связи с эпидемией многие страны резко ограничили возможность въезда и выезда из страны, что очень сильно отразилось на регулярности своевременной смены экипажей судов. Более 400 тыс. моряков по всему не могли получить своевременную замену после окончания деятельности контракта и продолжают работать на судах более 6-10 месяцев", - сообщил Суханов.