АКОРТ: некоторые ретейлеры ведут переговоры о поставках картофеля экономкласса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вопрос о возможности поставок картофеля экономкласса рассматривается некоторыми ретейлерами. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных торговых сетей и представляющей более 30% российского розничного рынка.

"Торговые сети формируют ассортимент индивидуально и полагают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок в двухстороннем формате "поставщик - торговая сеть". По данным АКОРТ, такого рода переговоры уже ведутся некоторыми торговыми сетями", - сообщили в объединении.

Газета "Коммерсантъ" сообщила сегодня со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину, что участники рынка хотят предложить торговым сетям снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель.

Фасовка несортированного картофеля позволит экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, считает Губина. По оценкам источников газеты на рынке, цена на картофель меньшего диаметра будет на 15-20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм.