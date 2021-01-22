Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,07 рубля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,3% - до 74,0675 рубля, курс евро - на 0,4%, до 90,2050 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 13 января.

К 10:36 мск курс доллара находился на уровне 73,8340 рубля (+0,55%), евро рос до 90,2488 рубля (+0,45%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,53% и достигал 3404,36 пункта, а индекс РТС - на 0,77%, до 1452,51 пункта.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3384,65 пункта (-1,11%), индекс РТС - на уровне 1435,16 пункта (-1,96%).

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с 8 января 2021 г.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,96% - до $55,56 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,1% и торгуется на уровне $52,55 за баррель.