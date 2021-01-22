РФПИ заключил контракт на поставку вакцины "Спутник V" в Венгрию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

"Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию", - сказал глава Минздрава.

Мурашко отметил, что венгерские эксперты посетили институт им. Гамалеи, а также ознакомились с клиническими исследованиями препарата, проводимыми на территории России. Также была произведена тщательная инспекция производственных площадок вакцины, добавил министр, а первые дозы "Спутника V", поставленные в Венгрию в декабре, прошли соответствующие экспертизы. "Это событие открывает дальнейшие горизонты для сотрудничества между Россией и Венгрией", - сказал он.

"Хотел бы отметить, что и многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины "Спутник V", и в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения", - заключил Мурашко, добавив, что препарат показал прекрасные результаты по применению.

Вакцину поставят в три этапа

В свою очередь Сийярто заявил, что "Спутник V" будет поставляться в Венгрию в три этапа. "Для меня большая честь, большая радость сообщить вам о том, что сегодня мы заключили договор, в рамках которого Россия будет поставлять вакцины на территорию Венгрии в три этапа", - отметил министр.

Он указал, что венгерские специалисты из Национального института фармакологии и безопасности питания ознакомились со всем процессом производства вакцины в России. "И наше ведомство [Национальный институт фармакологии и безопасности питания] одобрило применение вакцины и выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины в Венгрии", - сказал Сийярто.

Он добавил, что в Венгрии из-за пандемии ежедневно умирает 100-150 человек и страна несет большие экономические издержки из-за ограничительных мер. "Национальным приоритетом и интересом является ускорение вакцинации", - подчеркнул глава МИД.

В среду венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине "Спутник V" против коронавируса и одобрил допуск этого препарата. В свою очередь в четверг Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и безопасности питания Венгрии. 8 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцины от нового коронавируса, потому что ЕС закупает вакцины слишком медленно. Ранее он высоко оценил российскую вакцину. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.