Все НПЗ "Газпром нефти" в России перешли на производство бензина с октановым числом 100

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле приступил к выпуску бензина с октановым числом 100. Таким образом, это топливо в настоящий момент производят все НПЗ "Газпром нефти" в России, в том числе Омский и Московский заводы, сообщает компания.

"Производство нового высокооктанового топлива, соответствующего экологическому классу Евро-5, стало результатом программы технологической модернизации предприятия", - отметили в "Газпром нефти".

Бензин с октановым числом 100 предназначен для использования в современных двигателях. Оно повышает его мощность, увеличивает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, обеспечивает легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах, говорится в сообщении.

Омский НПЗ освоил выпуск топлива с октановым числом 100 в 2018 году после ввода в эксплуатацию автоматизированной станции смешения бензинов. Продуктовую линейку Московского НПЗ бензин G-Drive-100 пополнил в 2020 году благодаря запуску современного комплекса переработки нефти "Евро+".

"Славнефть-ЯНОС" входит в структуру компании "Славнефть" - совместного предприятия "Газпром нефти" и "Роснефти". Средний показатель объема переработки нефти составляет порядка 15 млн тонн в год.