Газпромбанк увеличил объем выдач потребкредитов в 2020 г. в 1,4 раза, до 205 млрд рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем выдач потребительских кредитов в Газпромбанке (ГПБ) в 2020 году вырос практически в 1,4 раза по сравнению с показателем годом ранее и достиг 205 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Объем выдач потребительских кредитов по сравнению с 2019 годом увеличился на 37%, составив 205 млрд рублей. Средний объем выдач в 2020 году составил 17,1 млрд руб. в месяц по сравнению с 12,5 млрд руб. в 2019 году. Ипотечных кредитов было выдано на 118 млрд рублей, что на 13% больше, чем за предыдущий год", - указано в сообщении.

По итогам года розничный кредитный портфель ГПБ вырос на 17% и составил 663 млрд рублей. В частности, портфель потребкредитов увеличился на 46%, до 259 млрд рублей, а ипотечный портфель - на 4%, до 396 млрд рублей.

Первый вице-президент, член правления ГПБ Алексей Попович, слова которого приводятся в пресс-релизе, отмечает, что банк смог добиться роста розничного бизнеса в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. "Несмотря на пандемию и связанные с ней кризисные явления в экономике, розничный бизнес Газпромбанка в 2020 году показал превосходные результаты по большинству ключевых направлений. Во многом это стало возможным благодаря большой работе по цифровизации и активному переводу услуг банка в дистанционные каналы обслуживания, которую мы сделали в предыдущие годы", - сообщил Попович.

Помимо этого, объем средств физических лиц увеличился на 110 млрд рублей и достиг 770 млрд рублей. что на 17% больше, чем годом ранее. В ГПБ отмечают, что ключевой рост показали накопительные счета, портфель которых увеличился в четыре раза по отношению к 2019 году. При этом за год в три раза вырос общий объем покупок по картам ГПБ.

Также значительный рост продемонстрировал премиальный сегмент банка. "Клиентская база премиальных клиентов всего за год с декабря 2019-го выросла на 107% и на текущий момент насчитывает более 60 тыс. человек. Совокупные пассивы премиального бизнеса увеличились на 88%. Комиссионные доходы выросли в 2 раза", - указано в сообщении.