В Госдуме заявили, что "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на сложности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на сложности, с которыми от столкнулся. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции.

"Северный поток - 2" обязательно будет построен, все здравомыслящие люди это понимают. Никакие амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои интересы коммерческие в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся, на Европу в частности, да, будут некоторым препятствием на этом этапе, но в итоге все равно "Северный поток - 2" будет построен", - сказал он.

Завальный отметил, что к настоящему времени преодолена главная проблема - технологическая возможность завершения проекта. Но обратил также внимание на то, что сроки реализации проекта могут быть скорректированы.

Сохранение доли на газовом рынке Европы

У России есть шансы на сохранение текущей доли на газовом рынке Европы в среднесрочной перспективе с учетом поставок трубопроводного и сжиженного газа, считает Завальный.

"Мы можем предполагать, что наша доля в газовом энергобалансе будет на этом уровне - 33-35%, учитывая спотовые продажи СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС). И наша задача эту долю сохранять", - сказал он.

Завальный напомнил, что еще 15 лет доля российского газа на европейском рынке составляла 25%.

В 2020 году европейские потребители купили около 100 млрд кубометров СПГ. Общий объем потребления газа в Евросоюзе составляет порядка 460-470 млрд кубометров в год. Газ занимает 25% в энергобалансе Европы, добавил Завальный.