Объем вложений в крупнейший в РФ завод очистки отработанных масел составит 908 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подмосковный завод компании "Делфин груп" станет крупнейшим в России предприятием по очистке отработанных масел. Проект рассчитан на 12 лет, объем инвестиций составит 908 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В Подмосковье появится крупнейший в стране завод по очистке отработанных масел. Компания АО "Делфин груп" реализует на территории городского округа Пушкино инвестиционный проект "Развитие промышленного кластера по регенерации масла с резервуарным парком хранения". Срок его исполнения рассчитан на 12 лет. Объем инвестиций составит 908 млн рублей. Очищенные базовые масла будут поставляться на промышленные предприятия как сырье для производства различных видов товарных масел и смазок", - говорится в сообщении.

Планируемый годовой объем выпуска продукции - 360 тыс. тонн.

Как отметила глава министерства Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении, компании, включенные в реестр региональных инвестпроектов, получают послабления по налогам на прибыль и имущество. "Всего за время действия программы с 2018 года этой мерой поддержки бизнеса от правительства Московской области воспользовались 24 подмосковных компаний. Подробную информацию о помощи предпринимателям региона можно получить на горячей линии 0150", - добавила министр.