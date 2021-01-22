Минстрой сообщил, что Россия наладила механизм въезда мигрантов из стран СНГ и Турции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции для работы на строительных площадках в России налажен, он действует "в ручном управлении". Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате РФ.

"Комиссия создана по Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Турции. Мы эту процедуру (ввоз в Россию зарубежной рабочей силы - прим. ТАСС) в ручном управлении наладили", - сказал Файзуллин.

По словам министра, с запросом на ввоз мигрантов в Россию в Минстрой могут обратиться представители крупных строительных компаний или руководители регионов. Сегодня проходит около трех недель между обращением в ведомство и согласованием всех этапов этой процедуры. Также Файзуллин добавил, что после открытия границ можно будет предусмотреть новый механизм въезда в Россию иностранных работников.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в Россию из-за пандемии не вернулись 1,5 млн мигрантов, работавших на стройках. В Минстрое, в свою очередь, отмечали, что министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ. В Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.