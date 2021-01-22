Названы регионы, где чаще всего подают заявки на вакцинацию от COVID-19 через Госуслуги

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Больше всего заявок на вакцинацию от коронавируса относительно численности региона через портал Госуслуг на данный момент подано в Сахалинской и Мурманской областях, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Вакцинация от коронавируса в России: главное Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

"По поручению президента с 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на Госуслугах. Идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться через ЕПГУ", - сказал вице-премьер.

"Регионами - лидерами по количеству записей относительно численности населения стали Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают - Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область," - добавил он.

При этом в новый раздел обратной связи по вакцинации на Госуслугах поступило около 5 тыс. обращений, отметил Чернышенко. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки и оперативно их устранять", - отметил вице-премьер.

По его словам, благодаря интеграции портала с лабораторией Роспотребнадзора, пользователи могут также получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил он.

18 января в регионах стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг в тестовом режиме. С 31 января записаться на вакцинацию через Госуслуги сможет любой желающий.