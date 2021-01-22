Профильные комитеты Бундестага и Госдумы РФ 27 января обсудят "Северный поток - 2"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет по экономике и энергетике Бундестага и комитет по энергетике Госдумы РФ на онлайн-встрече 27 января обсудят вопросы развития энергетики двух стран, в том числе "Северный поток - 2". Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный.

"Что касается взаимодействия с профильным комитетом - комитетом по экономике и энергетике Бундестага. Есть договоренность 27 января провести онлайн-встречу по всем вопросам развития энергетики как Германии, так и России, по вопросам взаимодействия, объединения усилий, парламентской поддержки, в том числе проекта "Северный поток - 2", преодоления всех санкционных ограничений", - сказал Завальный.

Он отметил, что "у нас очень хорошее взаимопонимание с моим коллегой Клаусом Эрнстом" (глава комитета по экономике и энергетике Бундестага - прим. ТАСС).

Также Завальный сообщил, что возглавляет в Госдуме группу дружбы с Бундестагом.

"Мы не можем, к сожалению, последний год очно встречаться в силу ковидных ограничений, поэтому договорились с нашими коллегами в Бундестаге проводить тематические онлайн-встречи, и такая первая встреча должна будет пройти 26 февраля между группами дружбы Бундестага и Госдумы", - отметил глава комитета.

Встречи планируются каждый месяц на заданные темы, пояснил Завальный.

Ранее он высказывал мнение, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, но возможны корректировки сроков строительства. Запуск проекта позволит снизить цены на газ для европейских потребителей, в том числе в Германии, пояснял Завальный.