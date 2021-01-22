Рыбозавод в Норильске впервые вывел личинки "самой полезной рыбы в мире"

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Личинки боганидского гольца, которого часто называют "самой полезной рыбой в мире", впервые вывели на рыбозаводе в Норильске (Красноярский край). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

"На норильском рыбозаводе вылупились личинки боганидского гольца. Это первые плоды проекта по разведению в аквакультуре таймырской рыбы, уникальной по своим пищевым свойствам, которую часто называют "самой полезной рыбой в мире". В январе 2021 года икра, полученная в ходе экспедиции на озеро Собачье и инкубированная в заводских условиях, достигла жизнестойких стадий, начался выклев личинок", - сообщили в пресс-службе.

Экспедиция на озеро стала первым этапом программы "Мониторинг и искусственное воспроизводство гольца р. Salvelinus оз. Собачье". В ходе нее сотрудники Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод" отлавливали гольца для получения икры и проведения искусственного оплодотворения. Оплодотворенная в полевых условиях икра была доставлена на Норильский рыбоводно-инкубационный завод для дальнейшей инкубации.

Озеро Собачье, которое находится на Таймыре, привлекло внимание специалистов несколько лет назад, когда учеными был обнаружен арктический голец рода Salvelinus с рекордным содержанием длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 (ПНЖК). Эти вещества отвечают за здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. Выяснилось, что содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в этой породе рыбы значительно больше, чем в сардинах и других видах морской рыбы, которые ранее считались самыми полезными.

Однако промысловый лов редкой рыбы в заповедном озере невозможен. Поэтому основной целью реализуемого проекта является введение гольца из озера Собачье в аквакультуру, чтобы получить возможность товарного производства рыбы с уникальными питательными свойствами. При содействии специалистов Норильского рыбоводно-инкубационного завода ученые из Красноярска и Москвы будут проводить исследования на различных стадиях развития выращиваемых гольцов, чтобы понять причины рекордного содержания ПНЖК в их биомассе и разработать оптимальные методы для их содержания в аквакультуре. В дальнейшем планируется провести вторую экспедицию на озеро Собачье для пополнения запасов икры.

"В случае успеха проекта по выращиванию гольца это будет отечественная культура (маточное стадо) с высокой питательной ценностью. В перспективе планируется выращивать рыбу полностью на отечественных кормах. Внедрение боганидского гольца в аквакультуру также поможет сохранению биоразнообразия российской Арктики. Это одно из направлений деятельности Проектного офиса развития Арктики", - привели в пресс-службе слова генерального директора ПОРА Александра Стоцкого.